الخفاجي: طائرات أف 16 موجودة في قاعدة بلد الجوية ولم تنقل الى مكان آخر

2021/05/20 | 12:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت قيادة العمليات المشتركة نقل طائرات أف ستة عشر من قاعدة بلد الجوية الى أي قاعدة أخرى.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي إن طائرات أف ستة عشر موجودة في قاعدة بلد الجوية ولم يتم نقلها الى أي مكان آخر مضيفا أن هذه الطائرات تعد العمود الفقري للقوة الجوية العراقية وأن القدرات العالية التي تتمتع بها القوات الأمنية العراقية تمكنها من تأمين استمرار عمل الطائرات.

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