انخفاض متوسط دخل الفرد العراقي إلى نحو 5 مليون خلال 2020

2021/05/20 | 12:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة التخطيط، عن انخفاض متوسط دخل الفرد العراقي الى ما يقارب من 5 ملايين دينار خلال سنة 2020.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريحات صحفية، ان “متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية وحسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء انخفض الى 4.950 ملايين دينار خلال سنة 2020، مقارنة بـ 7.102 ملايين دينار خلال سنة 2019 وبنسبة انخفاض بلغت 30.3%”.

واضاف ان “متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية بعملة الدولار بلغت سنويا 4.2 الف دولار، مقارنة بـ 6 الاف دولار لسنة 2019″.

واشار الهنداوي الى متوسط دخل الفرد يحتسب من خلال تقسيم الناتج القومي الإجمالي على عدد السكان البلد”، مبينا ان متوسط دخل الفرد لا يعني بالضرورة ان كل افراد المجتمع يحصلون على الدخل نفسه”.

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