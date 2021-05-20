وعن الانتخابات الرئاسية السورية... - غسان صابور

2021/05/20 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور بعد بضعة أيام قليلة معدودة..



سوف تجري الانتخابات لرئاسة الجمهورية السورية...



بين ثلاثة مرشحين..



فقط...ـ الأول السيد عبدالله سلوم عبد اللهشعاره : نحو جبهة وطنية تقدمية...



يعلن أنه غير حزبي.



ولكنه من الحزب الاشتراكي العربي..



وعضو بالجبهة الوطنية..



ومشروعه متمم وحليف لحزب الــبــعــث..



وموافق على مشروع السيد بشار الأسد.ـ المرشح بشار الأسدشعاره بالكتابة المعمارية : الأمل بالعمل...ف ......





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