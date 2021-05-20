بَقَرنا .. والبَقَر الهولندي - امين يونس

#امين_يونس [ … هولندا تمتلك 11 مليون بقرة فقط ، وتبيع الحليب ومنتجاته لنصف العالم .
العراق ومن ضمنه أقليم كردستان ، يمتلك ملايين كثيرة من الأبقار والأغنام والماعز ، لكنه يستورد الحليب ومنتجاته بكميات ضخمة من دول الجوار وغيرها ] .
العِبرة ..
ليستْ في عدد الأبقار والماعز ، بل في " الراعي " الذي يرعاها .
فكما يبدو ان الراعي الهولندي ، يُدّلِل بهائمه ويهتم بها إيما إهتمام ..
فيوفِر لها أحسن وأنظف المراعي وال ......
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