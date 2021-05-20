بَقَرنا .. والبَقَر الهولندي - امين يونس

2021/05/20 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امين_يونس [ … هولندا تمتلك 11 مليون بقرة فقط ، وتبيع الحليب ومنتجاته لنصف العالم .



العراق ومن ضمنه أقليم كردستان ، يمتلك ملايين كثيرة من الأبقار والأغنام والماعز ، لكنه يستورد الحليب ومنتجاته بكميات ضخمة من دول الجوار وغيرها ] .



العِبرة ..



ليستْ في عدد الأبقار والماعز ، بل في " الراعي " الذي يرعاها .



فكما يبدو ان الراعي الهولندي ، يُدّلِل بهائمه ويهتم بها إيما إهتمام ..



فيوفِر لها أحسن وأنظف المراعي وال ......





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