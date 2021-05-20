بَقَرنا .. والبَقَر الهولندي - امين يونس


بَقَرنا .. والبَقَر الهولندي - امين يونس
2021/05/20 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#امين_يونس [ … هولندا تمتلك 11 مليون بقرة فقط ، وتبيع الحليب ومنتجاته لنصف العالم .

العراق ومن ضمنه أقليم كردستان ، يمتلك ملايين كثيرة من الأبقار والأغنام والماعز ، لكنه يستورد الحليب ومنتجاته بكميات ضخمة من دول الجوار وغيرها ] .

العِبرة ..

ليستْ في عدد الأبقار والماعز ، بل في " الراعي " الذي يرعاها .

فكما يبدو ان الراعي الهولندي ، يُدّلِل بهائمه ويهتم بها إيما إهتمام ..

فيوفِر لها أحسن وأنظف المراعي وال ......

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