2021/05/20 | 12:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، تهيأة فرق طبية خاصة لإرسالها إلى فلسطين.وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “العراق وقف مع كلّ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يهيئ فرقاً طبية خاصة لإرسالها إلى فلسطين المركز الخبري الوطني.

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