وكالة الاستخبارات: القبض على متهم بتجارة القطع الاثرية في كربلاء

2021/05/20 | 12:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقيات الاتحادية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على متهم بتجارة القطع الاثرية في محافظة كربلاء.وقالت الوكالة في بيان، انه “استنادا لمعلومات استخباراتية تمكنت مفارزها من القاء القبض على احد المتهمين في محافظة كربلاء المقدسة يتاجر ببيع وتهريب القطع الاثرية”.وأضاف انه “تمت عملية القبض عليه بعد تشكيل فريق عمل […]

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