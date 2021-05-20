2021/05/20 | 12:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، اخماد حريق داخل شقة في مجمع بسماية السكني جنوب شرقي العاصمة بغداد.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “فرق الدفاع المدني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني تخمد حريقاً داخل شقة بمجمع بسماية المركز الخبري الوطني.

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