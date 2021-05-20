استخبارات الداخلية تطيح بمهرب قطع أثرية في كربلاء

2021/05/20 | 12:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، بإلقاء القبض على متهم يتاجر بتهريب وبيع القطع الاثرية في كربلاء المقدسة.وذكرت الوكالة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “استنادا لمعلومات […]

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