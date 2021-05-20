القاء القبض على متهم بتجارة وتهريب القطع الأثرية في كربلاء (صورة)

2021/05/20 | 12:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت وكالة الاستخبارات، الخميس، القبض على متهم بتجارة وتهريب القطع الأثرية، في محافظة كربلاء.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 أيار 2021)، إنه "استنادا لمعلومات استخباراتية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد المتهمين في محافظة كربلاء، يتاجر ببيع وتهريب القطع الاثرية".

واضافت، "وقد تمت عملية القبض عليه بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم بعد أن تم استدراجة وبالجرم المشهود وبحوزته العديد من القطع الاثرية التي تعود للعصور القديمة فضلا عن ضبط ١٩ عملة نقدية اثرية كانت بحوزته".

وتابعت، "حيث تم تدوين اقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وتوقيفه وفق احكام المادة ٤٤ من قانون الآثار حسب قرار قاضي التحقيق".

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