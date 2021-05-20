2021/05/20 | 12:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 16 ساعة

تسريبات تكشف عن Android 12 قبل إطلاقه

منذ 17 ساعة

هواوي تطرح هاتفاً ثمنه 3000 دولار ضد النار والكسر (فيديو)

منذ 17 ساعة

علماء يحذرون من ظاهرة ترفع مستوى البحر العالمي

منذ 18 ساعة

حكم قضائي بسجن فنان مصري شهير

منذ 21 ساعة

البيت الأبيض يطلق سراح 3 معتقلين في غوانتانامو

منذ 21 ساعة

روسيا: نرفض مقتل المزيد من المدنيين في غزة

منذ 22 ساعة

مقتل شيخ عشيرة في الفلوجة

منذ 22 ساعة

فرنسا تعيد فتح الحانات والمطاعم والمنشآت الثقافية والترفيهية

منذ 23 ساعة

حمدوك: لن نتراجع عن التطبيع مع إسرائيل

منذ يوم واحد

فرنسا ومصر والأردن تقدم مشروع قرار أممي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن استعداده لاستقبال الجرحى الفلسطينيين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن استعداده لاستقبال الجرحى الفلسطينيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).