قوباد طالباني يكرم 32 عاملة بمجال الكهرباء

2021/05/20 | 12:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرم قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، نساء عاملات بمجال الكهرباء، في مدينة السليمانية.

وقالت آشتي عبدالله ممثلة نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان: ان المراسيم شملت تكريم 32 امرأة عاملة بمجال الكهرباء، لافتة الى ضرورة ايلاء المزيد من الاهتمام بالصناعات، والاهتمام بالممتيزات من النساء في جميع المجالات.

واكدت ان وجود ورشة تصليح محولات كهربائية مهم جدا، لمدينة السليمانية، مشيدا بدور النساء العاملات في الورشة، ودورهن في استمرار التيار الكهربائي في المحافظة.

PUKmedia خاص

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