عالية نصيف تتحدث عن تقطيع الملاعب الرياضية الموجودة في منطقة الحرية وتوزيعها كأراضٍ للمسؤولين

2021/05/20 | 12:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء

وأمين بغداد بالإيعاز فوراً بإيقاف

تقطيع وتوزيع الملاعب الرياضية

الموجودة في منطقة الحرية كأراضٍ

للمسؤولين .

وقالت في بيان حصلت وكالة نون الخبرية

عليه اليوم :" ا

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