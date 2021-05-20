الدفاع المدني تخمد حريقاً داخل شقة في مجمع بسماية

2021/05/20 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

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حدث قبل قليل..

الدفاع المدني تخمد حريق داخل شقة في مجمع بسماية ..

تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل شقة في بناية 109 مجمعB داخل مدينة بسماية السكنية جنوب شرق بغداد .

حيث طوقت واقتحمت فاخمدت وحجمت الاضرار الناتجة عن الحريق بسبب تسرب غاز الطبخ من اسطوانة غاز دون تسجيل خسائر بشرية .

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