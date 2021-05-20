وزارة الصحة العراقية: مستعدون لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

2021/05/20 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، استعداد مؤسساتها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، فيما اشارت الى تهيئة فِرَق طبيَّة خاصة لارسالهم إلى فلسطين.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية(واع)، اليوم الخميس، إنَّ"العراق وقف مع كلّ أشقائه وأخوانه في الإنسانية في كلّ الأزمات السابقة".وأشار إلى أنَّ "وزارة الصحة أرسلت سابقاً وفوداً لممارسة العمل الطبي في فلسطين وغيرها".ولفت إلى أنَّ"جميع المؤسسات الصحية العراقية مستعدة لاستقبال أيَّ عدد من الجرحى الفلسطينيين أو من أيّ مكانٍ آخر لتقديم مختلف الخدمات الصحية المتوفرة وكذلك هيَّأت الوزارة فِرَقاً طبية خاصة لارسالهم إلى فلسطين أو إلى أي مكانٍ آخر لتقديم مختلف الخدمات الطبية".

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