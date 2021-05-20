2021/05/20 | 12:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بنحو طفيف بعد يومين من الخسائر، مما يعكس تباين التعافي الاقتصادي العالمي من الجائحة، مع توقع استمرار ارتفاع الطلب الأمريكي.وجاء الارتفاع رغم مخاوف اقتصادية في الهند، حيث أدت الموجة الثانية من فيروس كورونا إلى مزيد من القيود على التحركات.وارتفع خام “برنت” بنسبة 0.2 بالمئة إلى 66.77 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار النفط بعد يومين من الخسائر) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أسعار النفط بعد يومين من الخسائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).