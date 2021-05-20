راسبوتين الذي رأى - حسن مدن

2021/05/20 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_مدن عاش الكاتب الروسي فالنتين راسبوتين (1937 - 2015)، حياته كاملة في سيبيريا، قريباً من بحيرة البايكال الشهيرة.



لم تغره أضواء موسكو العاصمة حيث كانت الأبواب مفتوحة أمامه ليعيش فيها، وفضَّل أن يبقى في حضن البيئة التي أحبّها، قريباً من الناس الذين أصبحوا أبطالاً لرواياته، التي ترجم بعضها فقط إلى اللغة العربية، ومن بينها «نقود لماريا»، «الهارب»، «الاحتضار»، «الحريق»، وهذه الأخيرة بالذات تعد من أجمل وأعمق ......





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