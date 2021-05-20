من الأممية : الوقوف مع حقوق الانسان أينما كان - بلقيس حميد حسن

2021/05/20 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بلقيس_حميد_حسن من الأممية : الوقوف مع حقوق الانسان أينما كاناذا كان الدفاع عن حق شعب يُقتل يوميا وتُهدم بيوته، وتُخرب مزارعه، وتقطع اشجار زيتونه العريقة، وتسلب كل حقوقه، هو موقف قومي كما يدعوه البعض، ويعتبره نقيصة، فأنا أعتبره واجبا انسانيا و افتخر واتشرف به ، لأنه قول حق أمام سلطة ظالمة غاشمة، وسأبقى أقول الحق ولو على جثتي كما تعلمت ذلك منذ صغري، وأقول هذا حتى لو كانت تلك السلطة في أية دولة بالعالم و ......





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