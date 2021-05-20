الشرق متوسطية على مشارف اللاارضوية؟/7 - عبدالامير الركابي

2021/05/20 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي تنشا الظاهرة المجتمعيه شرق متوسطيا نهرية صحراوية تحولية، موزعة الى: نهرية ثنائية رافدينيه نتاجها ازدواجية مجتمعية، ونهرية أحادية نيليه تنتج أحادية دولة، وصحراء جزيرية محكومة لاقتصاد الغزووالاحترابيه القصوى الوجودية، وتلك هي على العموم أنماط المجتمعات على مستوى المعمورة، مع اختلاف بين البؤرة التحولية البدئية المحكومة لاليات الازدواج، واحاديات الدولة واللادولة اللاتحولية، المحكومة بعدم الاندراج في ......





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