2021/05/20 | 12:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع إنتاج الكهرباء في إقليم كوردستان لإنخفاض مناسيب المياه في سد دوكان ودربنديخان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/20 | 12:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع إنتاج الكهرباء في إقليم كوردستان لإنخفاض مناسيب المياه في سد دوكان ودربنديخان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع إنتاج الكهرباء في إقليم كوردستان لإنخفاض مناسيب المياه في سد دوكان ودربنديخان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).