العراق يستعد لإرسال فريق طبي إلى فلسطين ويفتح مستشفياته للجرحى

2021/05/20 | 12:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، تهيأة فريق طبي تمهيدًا لإرساله إلى فلسطين، مؤكدة استعداد مؤسساتها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح، 20 آيار/مايو،، إنَّ "العراق وقف مع كلّ أشقائه وأخوانه في الإنسانية في كلّ الأزمات السابقة".

وأضاف، أنّ "وزارة الصحة أرسلت سابقًا وفودًا لممارسة العمل الطبي في فلسطين وغيرها".

وأكّد المتحدث،أنّ "جميع المؤسسات الصحية العراقية مستعدة لاستقبال أيَّ عدد من الجرحى الفلسطينيين أو من أيّ مكانٍ آخر لتقديم مختلف الخدمات الصحية المتوفرة".

كما أوضح، أنّ الوزارة "هيَّأت فِرَقًا طبية خاصة لإرسالهم إلى فلسطين أو إلى أي مكانٍ آخر لتقديم مختلف الخدمات الطبية للفلسطيين الجرحى".

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