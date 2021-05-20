في كمين محكم.. الأمن الوطني يلقي القبض على 6 ’دواعش’ بنينوى

2021/05/20 | 13:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، القبض على 6 عناصر ينتمون لتنظيم داعش في محافظة نينوى.

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وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 آيار 2021)، "سعياً لادامة الاستقرار الأمني الذي تشهده غرب محافظة نينوى؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من نصب كمين محكم لارهابيين يحملان الجنسية السورية خلال محاولتهما التسلل عبر الحدود المشتركة".

وبحسب البيان، "تم تدوين اقوالهما اصولياً واعترافا بالانتماء لعصابات داعش الارهابية ومشاركتهما في مواجهة الاجهزة الامنية؛ وقد جرى احالتهما الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة وفق القانون العراقي".

وأضافت الخلية "وفي سياق متصل وبعمليات متفرقة القت مفارز الجهاز في غرب نينوى القبض على اربعة ارهابيين ينتمون لعصابات داعش الاجرامية ؛ اذ اعترف بعملهم في ما يسمى ديواني الجند والغنائم التابع لولاية الجزيرة وشاركوا في سلب ممتلكات المواطنين علاوة على صد تقدم القوات العسكرية خلال عمليات التحرير؛ وقد تمت احالتهم الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه".

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