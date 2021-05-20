القبض على ستة ارهابيين في مناطق متفرقة غربي نينوى

2021/05/20 | 13:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مفارز جهاز الامن الوطني، اليوم الخميس، القبض على 6 ارهابيين من بينهم اثنين حاولوا التسلل عبر الحدود السورية.

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني انه “سعياً لإدامة الاستقرار الأمني الذي تشهده غرب محافظة نينوى، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة واستناداً على اوامر قانونية من نصب كمين محكم لاثنين من الارهابيين اللذان يحملان الجنسية السورية خلال محاولتهما التسلل عبر الحدود المشتركة”.

واضاف، “تم تدوين اقوالهما اصولياً واعترافا بالانتماء لعصابات داعش الارهابية ومشاركتهما في مواجهة الاجهزة الامنية”، مشيرا الى “احالتهما للجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة وفق القانون العراقي”.

وفي سياق متصل، “القت مفارز الجهاز في غرب نينوى وبعمليات متفرقة القبض على اربعة ارهابيين ينتمون لعصابات داعش الاجرامية، اذ اعترفوا بعملهم في ما يسمى ديواني الجند والغنائم التابع لولاية الجزيرة وشاركوا في سلب ممتلكات المواطنين علاوة على صد تقدم القوات العسكرية خلال عمليات التحرير”.

وتابع، “تمت احالتهم الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم”.

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