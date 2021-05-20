انطلاق بطولة كاس العرب لكرة القدم داخل الصالات

2021/05/20 | 13:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق في العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الخميس العشرين من مايو 2021م الجاري فعاليات بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات وتستمر فعالياتها حتى الثلاثين من مايو 2021.

تشارك في البطولة (8 ) ثمان منتخبات قسمت الى مجموعتين الاولى ( مصر – موريتانيا – البحرين – الكويت ) فيما ضمت المجموعة الثانية كل من ( المغرب – الامارات – السعودية – جزر القمر ) .

وعقد يوم امس الاربعاء الاجتماع الفني للبطولة وتم القاء محاضرة لحكام البطولة من قبل المحاضر الدولي المصري محمد ابراهيم فرج لتوضيح اخرالتعديلات على قانون اللعبة.

وقد تم تسمية الطاقم التحكيمي لمباراة الافتتاح التي ستجمع المنتخب المصري ونظيره الموريتاني ( المجموعة الاولى ) في صالة حسن مصطفى في 6 اكتوبر بالقاهرة حيث يشارك حكمنا الدولي هاوكار سالار احمد في ادارة هذه المباراة الى جانب كل من ( احمد الغيص من الامارات – فيصل عبد الله من قطر - وخليل بهلوان من لبنان ميقاتي- اسامة سعيد من البحرين حكم مساعد احتياط ).

فيما تم تسمية حكام المباراة الثانية التي تجري اليوم ايضا وتجمع المنتخبين الكويتي والبحريني من نفس المجموعة الاولى ( ايمن كمون من تونس – خالد حنيش من المغرب – حسن محمد الجبوري من العراق – علي العياط من ليبيا ميقاتي – محمد حسن من مصر حكم احتياط مساعد ).

وستجري مساء يوم غد الجمعة الثاني والعشرين من مايو 2021 م مباريات المجموعة الثانية يستهلها المنتخبان المغربي والاماراتي تعقبها مباراة السعودية وجزر القمر .

PUKmedia / ابراهيم محمد شريف / القاهرة

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