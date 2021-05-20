بالصور:باسم الكربلائي يحيي مناسبة هدم قبور ائمة البقيع بالصحن الحسيني الشريف

2021/05/20 | 13:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احيت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة ذكرى هدم قبور ائمة البقيع التي

تصادف يوم 9 شوال من كل عام

ونقل مراسل وكالة نون الخبرية ان

الرادود باسم الكربلائي قد احيا هذه

المناسبة وسط حضور جماهيري من

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