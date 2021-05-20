الصحة تعلن عن استعدادها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

2021/05/20 | 13:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، استعداد مؤسساتها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح صحفي، إنَّ “العراق وقف مع كلّ أشقائه أخوانه في الإنسانية في كلّ الأزمات السابقة”.وأشار إلى أنَّ “وزارة الصحة أرسلت سابقاً وفوداً لممارسة العمل الطبي في فلسطين وغيرها”.ولفت إلى أنَّ”جميع المؤسسات الصحية العراقية مستعدة […]

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