2021/05/20 | 13:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني دعا رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم الخميس، الأجهزة المختصة إلى وضع حد للجرائم السياسية بحق المنافسين السياسيين.وأكد العبادي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، على “ضرورة توفير أمن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العبادي يدعو الأجهزة المختصة لوضع حد للجرائم السياسية المركز الخبري الوطني.

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