2021/05/20 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير مشترك أصدره مركز مراقبة النزوح الداخلي والمجلس النرويجي للاجئين، عن تسجيل حصيلة عالمية للنزوح هي الأكبر منذ عشر سنوات.

وأكد التقرير ان العام الماضي شهد ما وصفها بالعواصف الشديدة والنزاعات وأعمال العنف التي أجبرت أربعين مليونا وخمس مئة ألف شخص على النزوح داخل بلدانهم، وهو أكبر عدد للنازحين الاضافيين يسجل على مدى العقد الماضي، وهو ما رفع أيضا مجمل عدد النازحين الى خمسة وخمسين مليونا، مبينا ان الارتفاع الأخير جاء على الرغم من القيود الصارمة على الحركة التي فرضتها السلطات حول العالم لمنع تفشي كورونا، في حين قال رئيس المجلس النرويجي للاجئين إنه أمر صادم بأن هناك شخصاً أجبر على الفرار من منزله داخل بلده كل ثانية من العام الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير دولي: تسجيل أكبر حصيلة عالمية للنزوح منذ عشر سنوات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير دولي: تسجيل أكبر حصيلة عالمية للنزوح منذ عشر سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).