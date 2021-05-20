"التجاوز شبه مستحيل".. هاميلتون يطالب القائمين على سباق موناكو بالتغيير

2021/05/20 | 13:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلط بطل العالم الضوء على "الصعوبات في التجاوز" بالشوارع الضيقة لمونتي كارلو، والتي "تتمتع بموقع رائع ولا تتميز بسباقاتها"، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

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