المرور تصدر تعليمات جديدة وتتوعد المخالفين بعقوبات تصل إلى الغرامة وحجز المركبة

2021/05/20 | 13:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عدة قرارات بشأن السيارات المدنية.وقالت المديرية في بيان، إنه “يمنع منعاً باتاً نصب وتركيب اللافتات الضوئية وصافرات الطوارئ وجهاز التنبيه الهوائي متعدد النغمات أو المنبهات ذات الاصوات الغريبة على جميع المركبات”.وأضافت، “يستثنى من احكام هذا البيان سيارات المواكب الرسمية وسيارات الإسعاف ودوريات مديريات المرور والنجدة […]

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