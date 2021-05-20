غزة تستغيث - قاسم المثلوثي

2021/05/20 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_المثلوثي يا للعجب صمّت آذان العرب عن أنين الثكالى وبكاء من نحب يا للعجب،شغلنا بالشعب والكذبيا للعجب،همنا الهوى والطربيا للعجب،تقودنا طغمة بلا حسبيا للعجبدأبنا الربح بلا تعبيا للعجب،دفعوا جنودهم للهربيا للعجب،اسرائيل تدمرنا بلا صخب،والعرب يحتجون...



ويكثرون الخطب.أمة التوحيد....أصبحت مضرب الامثال في النفاق.خدرتم شعوبكم بالحرية والانعتاق< ......





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