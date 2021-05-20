الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن فعالية اللقاحات ضد جميع النسخ المحورة

2021/05/20 | 13:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حاليا فعالة ضد جميع نسخ فيروس كورونا المتحورة.

وقالت المنظمة إن اللقاحات المرخصة فعالة ضد “كل متحورات فيروس” كورونا، فيما دعت إلى مواصلة التحرك “بحذر” في مواجهة كوفيد-19.

ورغم أن الوضع الصحي في أوروبا يشهد تحسنا، ما زال يجب تجنب السفر الدولي “في مواجهة تهديد مستمر وشكوك جديدة”، وفقا لوكالة فرانس برس.

فقد أكد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغه، اليوم الخميس، أنه لا يزال يتعين تجنب السفر دوليا، نظرا للوضع الوبائي “الهش”.

وقال كلوغه، في مؤتمر صحفي: “حاليا، في مواجهة التهديد المستمر والضبابية، علينا مواصلة توخي الحذر وإعادة النظر بالسفر الدولي أو تجنّبه”.

كما حذر كلوغه، على وجه الخصوص، من النسخة الجديدة من فيروس كورونا، التي اكتشفت في الهند لكنها انتشرت إلى دول أخرى في المنطقة.

وكانت دراسة سابقة، أجريت في الهند، أكدت فعالية اللقاحات ضد المتحور الهندي الجديد من فيروس كورونا.

وأظهرت الدراسة فعالية اللقاحات المضادة لكورونا بنسبة 97 بالمئة، ضد الإصابة من المتحور الهندي لفيروس كورونا.

وشملت الدراسة 3235 عاملا في مجال الصحة بالهند، 85 منهم مصابون بفيروس كورونا المتحور، وتلقوا جميعهم لقاحات أسترازينيكا.

النتيجة كانت القضاء على الفيروس بنسبة كبيرة، حيث أدخل شخصان فقط، من بين 85، إلى المستشفى للعلاج، بعد استمرار الإصابة بالفيروس.

وقال أنوبام سيبال، المدير الطبي للدراسة، لصحيفة التلغراف: “أظهرت دراستنا أن 97.38 بالمئة من الذين تم تطعيمهم محميون من العدوى وأن معدل تطلب دخول المستشفى كان 0.06 بالمئة فقط”.

أما السير جون بيل، أستاذ الطب بجامعة أكسفورد، حيث تُجرى دراسة أخرى، فقال إن البيانات حتى الآن “واعدة إلى حد ما”.

وقال لراديو تايمز: “يبدو أن المتحور الهندي سيكون خاضعا للقاح مثل الآخرين”.

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