عضو بالديمقراطي الكردستاني: إعداد دستور للإقليم خطوة كفلها الدستور الاتحادي

2021/05/20 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام قيام اقليم كردستان بإعداد دستور للإقليم وصفها بالخطوة الدستورية.

وقال سلام في تصريح ان قيام الإقليم بإعداد دستور خاص ليس عملا انفراديا او اجتهاديا، لأن المادة مئة وعشرين من الدستور العراقي اجازت للإقليم تشريع دستور بشرط ان لا يكون متقاطعا او متناقضا مع مواد الدستور الاتحادي، لافتا الى ان هذا الاجراء معمول به في بلدان من بينها الولايات المتحدة التي تمتلك فيها كل ولاية دستورا خاصا بها مع وجود دستور اتحادي.

وجاء تصريح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد يوم واحد من عقد مؤتمر الدستور والوحدة في أربيل، والذي حضرته الرئاسات الثلاث في الإقليم فضلا على الممثلة الأممية في العراق والعديد من الشخصيات الحكومية والحزبية.

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