صور.. النيران تلتهم خاناً قديماً في منطقة الشورجة ببغداد

2021/05/20 | 14:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، إخماد حادث حريق اندلع داخل خان قديم في منطقة الشورجة ببغداد.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 أيار 2021)، إنه "سيطرت فرق الدفاع المدني على نيران اشتعلت داخل خان قديم في منطقة الشورجة خلف عمارة الضمان، ومنعت امتداد السنتها إلى الابنية التجارية المجاورة بوقت قياسي حال دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

وأضاف، "وعلى إثر ذلك، تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

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