منتخبنا الوطني لكرة الصالات يخسر أمام تايلند في تصفيات المونديال

2021/05/20 | 14:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خسرَ منتخبنا الوطني لكرة الصالات أمام نظيره منتخب تايلند بنتيجة (7 / 2)، في إطار مباريات الملحق الآسيوي المؤهل الى نهائيات كأس العالم، في اللقاء الذي أقيم ظهر اليوم الخميس على قاعة نادي خورفكان في مدينة الشارقة الإماراتية.

هذا وسيخوضُ منتخبنا اللقاء الثاني يوم الثلاثاء المقبل أمام المنتخب نفسه من أجل حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم.

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