السوريون في الخارج يبدأون التصويت في انتخابات الرئاسة

2021/05/20 | 14:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ السوريون في الخارج اليوم الخميس، التصويت في انتخابات الرئاسة مع فتح صناديق الاقتراع في عدة عواصم حول العالم.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، اليوم أن السوريين توافدوا على مقرات السفارات لأداء واجبهم وممارسة حقهم الانتخابي.

ووفق الوكالة يتقيد الناخبون بالإجراءات الوقائية الاحترازية بموجب القوانين في كل دولة لتجنب الإصابة بكورونا وينفذون تعليمات التباعد المكاني ووضع الأقنعة والابتعاد عن التزاحم والتدافع أمام صندوق الاقتراع.

وفتحت مراكز الإقتراع أبوابها بالسفارة السورية في لبنان أمام السوريين الراغبين في المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتوافد السوريون على مقر السفارة منذ الصباح الباكر، وسط إجراءات أمنية مشددة من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي عند المداخل والطرق المؤدية إلى السفارة.

يذكر أن رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ، أعلن في جلسة استثنائية للمجلس، أن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج، سيكون في 20 مايو (آيار) الجاري، وفي الداخل في 26 من الشهر نفسه.

ويتنافس في الانتخابات مرشح حزب البعث الحاكم بشار الأسد، والمرشح عبد الله عبد الله عن الأحزاب المتحالفة مع حزب البعث، ومحمود مرعي عن أحزاب معارضة الداخل، غير المرخصة.

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