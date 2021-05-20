2021/05/20 | 14:05 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع جزئي لطريق ديالى-بغداد القديم احتجاجا على قرار هدم محالهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/20 | 14:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطع جزئي لطريق ديالى-بغداد القديم احتجاجا على قرار هدم محالهم) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطع جزئي لطريق ديالى-بغداد القديم احتجاجا على قرار هدم محالهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).