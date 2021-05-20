المرور العامة تصدر بيانا بشأن استعمال المنبهات واللافتات الضوئية

2021/05/20 | 14:05 - المصدر: NRT عربية

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اصدرت مديرية المرور العامة، الخميس، بيانا بشأن استخدام المنبهات واللافتات الضوئية وصافرات الطوارئ في المركبات.

وذكرت المديرية، اليوم (20 آيار 2021) انه بحسب البيان رقم (3) لسنة 2021:

1- يمنع منعا باتا نصب وتركيب اللافتات الضوئية وصافرات الطوارئ وجهاز التنبيه الهوائي المتعدد النغمات او المنبهات ذات الاصوات الغريبة على جميع المركبات.2- يستثنى من احكام هذا البيان سيارات المواكب الرسمية وسيارات الأسعاف ودوريات مديريات المرور والنجدة والدفاع المدني ومركبات الطوارئ.3- تحجز المركبة عند مخالفة سائقها لأحكام هذا البيان لمدة خمسة ايام استناداً لأحكام المادة (28) سادسا من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 وتفرض غرامة بموجب المادة (25) ثالثاً (ح) مقدارها خمسون الف دينار ومصادرة الاجهزة اعلاه.

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