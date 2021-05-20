اندلاع حريق كبير في غابات الموصل (صور)

2021/05/20 | 14:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني، الخميس، باندلاع حريق ضخم في منطقة الغابات بمحافظة نينوى

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم (20 ايار 2021)، ان "حريقا ضخما اندلع في منطقة الغابات ضمن الواجهة المقابلة لحي المهندسين بالجانب الايسر لمدينة الموصل."

واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد الحريق بإسناد أليات ثقيلة من البلدية للسيطرة عليه."

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