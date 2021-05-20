روحاني: مفاوضات فيينا نجحت برفع العقوبات الرئيسية عن إيران

2021/05/20 | 14:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم

الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لرفع

العقوبات الرئيسية عن إيران.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن

روحاني قوله، إن الأطراف المشاركة في

مفاوضات فيينا، وافقوا على إلغاء جم

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