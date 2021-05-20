المرور تمنع وضع اللافتات الضوئية على السيارات وصافرات الطوارئ وتتوعد المخالفين

2021/05/20 | 14:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت مديرية المرور العامة، اليوم

الخميس، قرارا بمنع وضع اللافتات

الضوئية على السيارات وصافرات الطوارئ،

فيما توعدت المخالفين بغرامات وحجز

المركبة.

وجاء في بيان لقسم العلاقات والإعلام

بمديرية المرور،

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