وطني الصالات يخسر أمام نظيره التايلندي في الملحق الآسيوي

2021/05/20 | 14:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

خسر منتخبنا الوطني بكرة الصالات أمام نظيره المنتخب التايلندي بسبعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم الخميس في صالة نادي خورفكان في مدينة خورفكان الإماراتية ضمن ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة الصالات 2021 في ليتوانيا.

هذا وسيخوضُ منتخبنا اللقاء الثاني يوم الثلاثاء المقبل أمام المنتخب نفسه من أجل حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم.

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