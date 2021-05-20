تعرض محلات تجارية ومنزل الى السرقة في مناطق متفرقة من بغداد

2021/05/20 | 14:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، عن قيام مجهولون، بسرقة محل لبيع المواد الغذائية ضمن منطقه شارع ٦٠ .

وقال المصدر، ان "مجهولون اخرون قاموا بسرقه محل اخر لبيع المواد الغذائيه في شارع فلسطين، كان بداخله مبلغ خمسه ملايين دينار، فضلا عن كارتات شحن ومجموعه مختلفه من محتويات المحل ".

واشار الى "تعرض دار في حي الجهاد الى السرقة كان بداخله مبلغ ٤ ملايين دينار قبل ان يلوذ سارقيه إلى جهه مجهولة".

وتابع، ان "مجهولون سرقوا دراجة نارية نوع ماكس برتقالي اللون عندما كانت مركونه أمام منول في الشرطه الرابعة ".

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