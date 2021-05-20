متظاهرون يقطعون جزء من طريق ديالى- خان بني سعد

2021/05/20 | 14:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع متظاهرون ، اليوم الخميس، جزءا من طريق ديالى- خان بني سعد، قرب حي المعلمين غربي بعقوبة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "التظاهرات انطلقت احتجاجا على قرار بلدية بعقوبة بهدم محالهم بذريعة التجاوز".

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