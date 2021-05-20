2021/05/20 | 14:14 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني.. فيينا توافق على إلغاء جميع العقوبات الرئيسية المفروضة على إيران) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني.. فيينا توافق على إلغاء جميع العقوبات الرئيسية المفروضة على إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).