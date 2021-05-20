حزب الله: نهاية إسرائيل حتمية وهي مسألة وقت

2021/05/20 | 14:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال عضو المجلس المركزي في حزب الله اللبناني، الشيخ حسن البغدادي، اليوم الخميس، إن نهاية إسرائيل حتمية وهي مسألة وقت.وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام “إن إن إيه”، صباح اليوم الخميس، أن تصريحات الشيخ حسن البغدادي جاءت على خلفية زيارته لمنزل محمد طحان في بلدة عدلون، وتقديمه لذويه واجب العزاء.وأفاد البغدادي بأن “ما […]

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