الحكيم يطالب نواب باستدعاء القادة الأمنيين للكشف عن المتورطين في الاغتيالات

2021/05/20 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم تحالف عراقيون الى التحرك داخل مجلس النواب في مجال الكشف عن المتورطين بالجرائم ضد الناشطين.ودعا الحكيم في تغريدة على تويتر أعضاء مجلس النواب من تحالف عراقيون إلى العمل على استدعاء القادة الأمنيين للوقوف على خطواتهم في الكشف عن المتورطين في جرائم خطف واغتيال بعض الناشطين والإعلاميين، بهدف ضمان تحقيق العدالة وتطمين أسر الضحايا، مشددا على ضرورة اطلاع مجلس النواب على الإجراءات المتخذة لحماية أصحاب الرأي وضمان حرية التعبير، وهي خطوات من شأنها تطمين الشارع وتحقق الأمن الانتخابي وتشجع الناس على المشاركة الواسعة في الانتخابات.

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