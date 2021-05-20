قدس حماس أم قدس إسرائيل؟! - احمد جمعة

2021/05/20 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة قدس حماس أم قدس إسرائيل؟ لو خيرت عاقل أو مجنون، هل تريد قدس إسرائيل أم قدس حماس، ماذا تتوقع أن يجيبك أي منهما...العاقل والمجنون معًا؟في اليمن حرب، وفي لبنان فراغ حكومي وأزمة غير مسبوقة، انتهى فيها شكل الدولة العصرية، في غزة ضياع فلسطيني، وفي رام الله متاهة...منذ أنور السادات، لم تعد المسألة الفلسطينية حاضرة في عقل العالم، مهما كثرة مؤتمرات القمة الخاوية، كاريكاتير الجامعة العربية ومعها منظمة ا ......





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