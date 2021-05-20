ماركس لم يُقرأ بعد (9) - فؤاد النمري

2021/05/20 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_النمري الثلاثي الخؤون من المكتب السياسي للحزب الذي اغتال ستالين أعاد تنظيم القيادة حال توقف قلب ستالين عن النبض فقرروا طرد الأعضاء الإثني عشر الجدد في المكتب السياسي وهو أعلى هيئة قيادية في الحزب، وحل مالنكوف شريك بيريا في اغتيال ستالين محل ستالين كأمين عام للحزب ورئيس لمجلس الوزراء، وتعيين خروشتشوف الشريك الثاني في الإغتيال أمينا عاماً مسؤولاً عن تنظيم الحزب .



إذاك وقد بات الجيش هو القوى الأولى في البلا ......





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