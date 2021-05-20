وزير النقل يوضح الخلاف بشأن “عقد الشراكة” مع سيركو البريطانية

2021/05/20 | 14:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني أوضح وزير النقل، ناصر حسين الشبلي، اليوم الخميس، تفاصيل الخلاف بشأن عقد الشراكة مع شركة سيركو البريطانية.وقال الشبلي، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “هنالك جهات برلمانية وتنفيذية […]

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