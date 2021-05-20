الاتحاد الكردستاني يستعرض أبرز الملفات التي سيبحثها الوفد الكردي في بغداد

2021/05/20 | 14:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشف التحالف الوطني الكردستاني، اليوم الخميس، عن موعد زيارة الوفد الكردي العاصمة بغداد، بينما أشار الى أبرز الملفات التي سيبحثها خلال الزيارة.

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وقال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (20 أيار 2021)، إن "مهمة الوفد الكردي سيبحث الاتفاق حول تطبيق المادة 11 من قانون الموازنة العامة، وكيفية احتساب حصة الاقليم وكيفية تسليم الايرادات من الاقليم للمركز".

من جانبها، أكدت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية فيان صبري، وفق الوكالة، أن "الوفد الكردي سيصل الأسبوع المقبل الى بغداد لبحث أمور تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية".

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